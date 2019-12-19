Прикамский министр "по закупкам" Павел Заргарян избавился от приставки "и.о."

Министр по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края Павел Заргарян избавился от приставки и.о.

Об этом сообщает издание "Новый компаньон". "Полноценным" министром Заргарян стал с 19 декабря. Обязанности исполнял с июня 2019 года, после назначения экс-министра Льва Гершанока заместителем руководителя администрации губернатора.

В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Накануне.RU пообещали уточнить эту информацию.