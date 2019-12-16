В день рождения Сталина в Тюмени пройдет митинг в память о Генералиссимусе Победы

В Тюмени 21 декабря, в очередную годовщину со дня рождения Иосифа Сталина, пройдет митинг в честь этого события, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме Российской коммунистической рабочей партии.

Он начнется в 16 часов на Центральной площади Тюмени у памятника Владмиру Ленину. Администрация города согласовала проведение митинга в заявленном месте и в заявленное время.

Напомним, в Москве ежегодно в день рождения Генералиссимуса Победы проходит акция "Две гвоздики товарищу Сталину".