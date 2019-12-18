04 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Алексей Миллер (2019) | Фото: kremlin.ru

На компьютере Путина нашли уязвимую версию Windows

Британское издание The Guardian заметило, что российский лидер Владимир Путин использует на рабочих компьютерах устаревшую операционную систему  Windows XP.

Журналисты выяснили, что на фотографиях пресс-службы президента видна необновляемая версия Windows, установленная на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огаре.

На обоих компьютерах Windows XP в качестве фонового рисунка установлены изображения кремлевских башен. Так как Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений безопасности для Windows XP в апреле 2014 года, то компьютеры под управлением этой операционной системы "уязвимы для угроз безопасности и вирусов", сообщает Lenta.ru.

Ранее пользователи Windows 10 жалуются на пропажу файлов после обновления системы.

Обновление, которое стало доступно пару дней назад, начало удалять файлы без спроса. При этом и в "Корзине" они не появляются.

Восстанление утерянных документов возможно через облачное хранилище или через директорию Windows.old, где хранятся все файлы старой операционной системы.

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На компьютере Путина нашли уязвимую версию Windows

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Теги: Путин, компьютер, Windows



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