03 Октября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
Передача авианосца &quot;Шаньдун&quot; ВМС НОАК (2019) | Фото: www.thepaper.cn

Первый китайский авианосец официально передан флоту

Первый авианосец китайской постройки, до сих пор известный под индексом Тип 001, наконец получил название. На церемонии имянаречения присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин.
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Авианосец прибыл на остров Хайнань, где около 16 часов по местному времени началась церемония. Си Цзиньпин вручил корабельный флаг капитану и комиссару корабля.

Как сообщает "Синьхуа", корабль получил название "Шаньдун" в честь одной из приморских провинций Китая.

После этого Си Цзиньпин взошёл на борт корабля, осмотрел почётный караул и проследовал во внутренние помещения, где ознакомился с условиями службы матросов и пилотов.

Помимо военнослужащих, он также встретился с кораблестроителями, поздравив их с достижениями и призвав трудиться для партии и народа со всё большей силой.

Си Цзиньпин и команда авианосца "Шаньдун"(2019)|Фото: www.thepaper.cn

На церемонии также выступил командующий ВМС НОАК Шэнь Цзинлун.

Теперь в составе ВМС НОАК официально два авианосца. Предыдущий, "Ляонин" - однотипный с российским "Адмирал Кузнецов" был куплен после распада СССР у Украины и впоследствии модернизирован.

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Первый китайский авианосец официально передан флоту

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Теги: Китай, НОАК, авианосец, Си Цзиньпин, Шаньдун



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