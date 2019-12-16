02 Октября 2020
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тюменский наркодиспансер, пожар (2019) | Фото: tyumen.sledcom.ru

В больнице остаются двое пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере

На сегодняшний день из больницы выписаны девять человек, пострадавших во время пожара в тюменском наркологическом диспансере на улице Новая, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В больнице остаются два пациента, в том числе медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов. Ее состояние тяжелое.

"Она находится в реанимации по поводу ожогов тела порядка 10% и термоингаляционной травмы. Еще одна пациентка наблюдается в отделении токсикологии", - пояснили в ведомстве.

Напомним, сигнал о возгорании поступил 14 декабря, в час ночи. Для проведения работ по тушению было создано семь звеньев газодымозащитной службы, которыми было спасено 13 и эвакуировано 116 человек.

тюменский наркодиспансер, пожар(2019)|Фото: tyumen.sledcom.ru

В 1 час 15 минут пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади в 10 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб, 11 человек были госпитализировано. Причины пожара устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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В больнице остаются двое пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере

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Теги: тюменский наркодиспансер, пожар, пострадавшие



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