30 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

Семь человек пострадали и один погиб на пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени

Минувшей ночью в Тюмени произошел пожар в наркологическом диспансере на улице Новая. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании поступил в час ночи. Для проведения работ по тушению было создано семь звеньев газодымозащитной службы, которыми было спасено 13 и эвакуировано 116 человек.

В 1 час 15 минут пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади в 10 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб, семь человек было госпитализировано.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точный ущерб сейчас устанавливается.

Также обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки. По ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.

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Семь человек пострадали и один погиб на пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени

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Теги: Тюмень, наркологический диспансер, пожар, МЧС



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Ранее 16.12.2019 14:59 Мск В больнице остаются двое пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере

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