Семь человек пострадали и один погиб на пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени

Минувшей ночью в Тюмени произошел пожар в наркологическом диспансере на улице Новая. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании поступил в час ночи. Для проведения работ по тушению было создано семь звеньев газодымозащитной службы, которыми было спасено 13 и эвакуировано 116 человек.

В 1 час 15 минут пожар был локализован, а еще через 11 минут полностью ликвидирован на площади в 10 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб, семь человек было госпитализировано.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точный ущерб сейчас устанавливается.

Также обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проведение проверки. По ее результатам будет принято решение о внесении актов реагирования.