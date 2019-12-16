"Здесь нечем дышать". На Южном Урале общественники обнаружили тонны куриного помета рядом с озером Касарги

Активисты "АнтиСмог" обнаружили грузовики, которые выбрасывают на берег озера Касарги якобы отходы производства птицефабрики "Равис", сообщили Накануне.RU в экологическом движении.

В "АнтиСмог" поступили жалобы от жителей деревень Ключевка и Ишалино. Они рассказали, что рядом с населенными пунктами обнаружили поля, куда выбрасывается куриный помет. При этом отходы производства источают резкий неприятный запах

"Здесь нечем дышать, горло перехватывает от нестерпимой вони. Но все наши жалобы на ситуацию уходят куда-то в пустоту", - рассказал житель деревни Ключевка Юрий Афанасьев.

За полчаса экопатруль зафиксировал восемь 20-тонных грузовиков, груженых куриным навозом. При этом один из водителей, по словам общественников, пытался воспрепятствовать видеосъемке и техническим замерам, которые производили специалисты "АнтиСмога".

"Шофер автомобиля экопатруля едва увернулся от столкновения. Мы удивлены позицией представителей "Рависа", всяческим образом мешавшим общественным инспекторам составлять акт о замеченном нарушении экологического законодательства", - рассказал руководитель движения "АнтиСмог" Михаил Махов.

Все действия водителя были записаны на видеокамеру. Эти материалы общественники намерены передать в прокуратуру. Материалы по факту складированного куриного помета будут переданы в Росприроднадзор.

"Куриный навоз – это отходы 4-го класса опасности, по закону подлежащие обязательной утилизации, а их выбрасывают в поле, как обычный мусор. Даже если эта земля официально принадлежит птицефабрике. Непонятно, почему Андрей Николаевич [Косилов] забыл про свои обещания технически модернизировать деятельность предприятия и не допускать распространения навоза по близлежащей территории", - заявил заместитель председателя "АнтиСмога" Евгений Маленкин.

В пресс-службе агрохолдинга "Равис" заявили, что на сельскохозяйственные угодья вносятся органические удобрения. При этом распространение неприятных запахов сведено к минимуму.

"Сельскохозяйственные угодья (в направлении озера Касарги), на которые вносятся органические удобрения, принадлежат ООО "Заря" (предприятие, входящее в состав агрохолдинга "Равис"). Удобрения вносятся согласно технологической карте, при этом обязательно учитываются такие факторы, как температура воздуха, направление ветра и т д. Таким образом, распространение неприятных запахов сведено к минимуму. В пресс-релизе, которое разослали представители "Антисмог74", указывается, что на запах жалуются также и жители Ишалино. Отметим, что вблизи этого сельского поселения агрохолдинг "Равис" никакие работы не осуществляет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.