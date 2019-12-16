Страсти по Алине: Загитова стала яблоком раздора для известных фигур мира фигурного катания

В сети разгорается скандал вокруг действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на прошлой неделе решившей сделать паузу в спортивной карьере. Оказалось, что у видных представителей этого вида спорта накопилось множество взаимных претензий, которые они начали высказывать в соцсетях и СМИ, вместо того чтобы созвониться и откровенно поговорить друг с другом. В итоге перепалки переросли в полоскание белья несовершеннолетних спортсменов на публике.

О популярности темы фигурного катания (в отсутствие успехов, например, в футболе) говорит хотя бы тот факт, что фейковая новость "ИА Панорама" про драку набрала кучу репостов и лайков. "Полиция пресекла драку фанатов Медведевой и Загитовой в одном из подмосковных лесов. Столкновение ультрас должно было состояться в эту субботу в одном из лесов под городом Чехов", - пишут фальшивые журналисты, между тем, такие шутки рискуют в ближайшее время стать правдой.

Полиция пресекла драку фанатов Медведевой и Загитовой в одном из подмосковных лесов



Столкновение ультрас должно было состояться в эту субботу в одном из лесов под городом Чехов.https://t.co/8chwYEQO1p — ИА «Панорама» (@ia_panorama) December 15, 2019

Напомним, после объявления Загитовой о приостановке карьеры довольно жестко высказались тренер Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Команда тренера Загитовой – Этери Тутберидзе – ответила в соцсетях, обвинив, например, Плющенко в попытке переманивания спортсменов. Тот ответил огромной "простыней", также наговорив оппонентам довольно много гадостей. Тарасова отказала журналистам в комментариях, просто послав всех к черту.

А вот Татьяна Навка поддержала решение Загитовой (которая – вот совпадение – будет теперь выступать в ледовом шоу Навки). В Instagram Татьяна написала: "Алина сделала заявление, что пропустит этот сезон, возьмёт паузу. Знаете, я восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка!!! На сегодняшний день, Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы, т.е. к своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!!! Но, помимо этого, она чётко знает и понимает, что ей нужно и как! По её словам, в этом году она должна сдать экзамены ЕГЭ и подготовится к поступлению в ВУЗ! Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я уверена, что этот период она использует с максимальной пользой!!! А в нашей совместной работе она наберёт много в актерском и творческом плане, надеюсь, нет даже уверена, что почерпнет новые идеи и вдохновение для своих будущих выступлений!!!".