Страсти по Алине: Загитова стала яблоком раздора для известных фигур мира фигурного катания

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России Москва
Алина Загитова (2019) | Фото:instagram.com/azagitova

Страсти по Алине: Загитова стала яблоком раздора для известных фигур мира фигурного катания

В сети разгорается скандал вокруг действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, на прошлой неделе решившей сделать паузу в спортивной карьере. Оказалось, что у видных представителей этого вида спорта накопилось множество взаимных претензий, которые они начали высказывать в соцсетях и СМИ, вместо того чтобы созвониться и откровенно поговорить друг с другом. В итоге перепалки переросли в полоскание белья несовершеннолетних спортсменов на публике.
Читайте также:

О популярности темы фигурного катания (в отсутствие успехов, например, в футболе) говорит хотя бы тот факт, что фейковая новость "ИА Панорама" про драку набрала кучу репостов и лайков. "Полиция пресекла драку фанатов Медведевой и Загитовой в одном из подмосковных лесов. Столкновение ультрас должно было состояться в эту субботу в одном из лесов под городом Чехов", - пишут фальшивые журналисты, между тем, такие шутки рискуют в ближайшее время стать правдой.

Напомним, после объявления Загитовой о приостановке карьеры довольно жестко высказались тренер Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Команда тренера Загитовой – Этери Тутберидзе – ответила в соцсетях, обвинив, например, Плющенко в попытке переманивания спортсменов. Тот ответил огромной "простыней", также наговорив оппонентам довольно много гадостей. Тарасова отказала журналистам в комментариях, просто послав всех к черту.

А вот Татьяна Навка поддержала решение Загитовой (которая – вот совпадение – будет теперь выступать в ледовом шоу Навки). В Instagram Татьяна написала: "Алина сделала заявление, что пропустит этот сезон, возьмёт паузу. Знаете, я восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка!!! На сегодняшний день, Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы, т.е. к своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!!! Но, помимо этого, она чётко знает и понимает, что ей нужно и как! По её словам, в этом году она должна сдать экзамены ЕГЭ и подготовится к поступлению в ВУЗ! Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я уверена, что этот период она использует с максимальной пользой!!! А в нашей совместной работе она наберёт много в актерском и творческом плане, надеюсь, нет даже уверена, что почерпнет новые идеи и вдохновение для своих будущих выступлений!!!".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Страсти по Алине: Загитова стала яблоком раздора для известных фигур мира фигурного катания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алина загитова, фигурное катание, татьяна тарасова, евгений плющенко, татьяна навка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2019 16:03 Мск 6-летний сын Плющенко и 5-летняя дочь Навки победили в соревнованиях по фигурному катанию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети