В Зауралье замедлилась инфляция под влиянием хорошего урожая и расширения предложений по отдельным товарам на рынке

В Курганской области снизилась инфляция, это произошло под влиянием хорошего урожая и расширения предложения на отдельных сегментах продовольственного рынка.

Например, вследствие роста предложения в целом по стране продолжилось дальнейшее удешевление сахара, в итоге в ноябре сахар в регионе стоил на 25% меньше, чем год назад. Данный фактор отчасти оказал влияние на замедление темпов прироста цен на кондитерские изделия с 6,1% в октябре до 5,0% в ноябре. Замедление роста цен на мясные продукты (с 4,5% в октябре до 3,0% в ноябре)продолжилось из-за снижения цен производителями свинины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ, в части непродовольственных товаров замедление инфляции распространилось на большинство компонентов потребительской корзины. Из-за слабого спроса и укрепления рубля продолжили дешеветь средства связи и телевизионная техника. Снизились годовые темпы прироста цен на строительные материалы с 3,9% в октябре до 2,8% в ноябре и электротовары с 2,1% до 1,0%.

Инфляция в сфере услуг в ноябре не изменилась. Динамика инфляции в этой сфере существенно зависит от размеров индексаций и времени их проведения. Так, повышение оптовой цены на газ и рост тарифов на его транспортировку привели к ускорению роста цен на природный газ для населения. Вместе с тем, темп прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в области по-прежнему ниже общероссийского значения (2,6% в области в ноябре против 4,3% в целом по стране). Темпы прироста цен на услуги связи в ноябре 2019 увеличились до 3,7% (2,2% в октябре 2019)в результате увеличения абонентской платы, взимаемой оператором забазовый пакет телевизионных услуг, который стал включать большее количество каналов, чем раньше.

Напомним, Центробанк, как и ожидали эксперты, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25%. ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.

Напомним, 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко - три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 года.