"Кому пожар, а кому бизнес": бывшая глава Счетной палаты заявила о "безбожной" вырубке китайцами сибирского леса

Экс-глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко на пресс-конференции, посвященной проверкам ведомства о хищениях леса, еще раз озвучила результаты инспекции, согласно которым, экспорт древесины в Красноярском крае за 2018 год составляет 48 млрд руб., из них 33 млрд было вывезено в Китай (70%) и лишь полтора миллиарда получил бюджет края, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом у самих лесников очень маленькая заработная плата (от 12 до 27 тыс. руб., лишь в одном районе севера она превышает 40 тыс. с учетом северного коэффициента), население Красноярского края остается очень бедным при том, какие деньги приносит вырубка леса в их регионе.

Что самое страшное - хищения леса идут во время пожаров, рассказала Давыденко: "Пожары не тушат для того, чтобы потом вырубать лес, и потом идет расхищение этого леса". Что касается биржи по продаже леса, оказалось, что там появился посредник, который торгует лесом вместо министерства, и только за 2018 год ущерб торговле был нанесен на сумму более 200 млн руб.

Депутат красноярского Законодательного собрания Иван Серебряков сообщил, что в регионе эту тему сейчас пытаются "замолчать".

"Когда нам был предоставлен отчет Счетной палаты, все время откладывалось рассмотрение этого отчета, и потом уже на Совете Законодательного собрания руководитель Счетной палаты сказала, что будет зачитывать отчет для депутатов, ведь прошло полгода - почему нет реакции со стороны прокуратуры, почему нет реакции со стороны исполнительной власти, почему нет реакции со стороны правительства, губернатора?"

Давыденко рассчитывала, что ее стремление придать публичности данные найдет отклик в среде депутатов, но вместо этого в адрес Давыденко начали поступали угрозы. Власти не поспешили предпринять действия против незаконных операций с лесом, зато была санкционирована проверка против самой главы Счетной палаты. После увольнения Давыденко генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка ознакомился с докладом, который подготовила Давыденко, прочитал по пунктам и подтвердил те факты, которые она изложила, сказали на пресс-конференции. Тем не менее никаких дальнейший действий не последовало, потому Серебряков решил еще раз озвучить данные по хищениям в формате общения со СМИ:

"Через Красноярскую биржу реализовано древесины по санитарной рубке только за первое полугодие 2 млн кубометров леса, это официальные данные, которые даны мне из отчета, но в бюджет поступило при этом только 780 млн руб. Я думаю, не сложно поделить цифры и получить среднюю стоимость 350 руб. за кубометр леса. В 2018 году эта цифра была еще меньше, она составляла 290 руб. Если мы посмотрим соседние регионы, такие же как Красноярский край, Иркутскую область, которая также богата лесом, Омск, Томск, то цифры будут приблизительно следующие - Иркутская область, реализация за этот же период составила порядка 80 тыс. кубометров, средняя цена составляет порядка тысячи рублей. И то же самое по соседним регионам. Поэтому о каких успехах Красноярской биржи можно заявлять, когда в соседних субъектах 70-80 тыс. кубометров, а у нас 2 млн и по цене в 2,5 раза меньше, чем в среднем в соседних субъектах?"

Депутат подчеркнул, что речь идет о хорошем качестве древесины, так как она идет из-под санитарной рубки. Почему проблема замалчивается до сих пор? Давыденко объясняет, что тема леса стала не только очень коррупциогенной, но и крайне криминализированной. В регионе появились китайские компании, которые занимаются вырубкой деревьев "безбожно" (более 30), и останавливать этот процесс в крае никто не собирается.

Давыденко констатировала факт, что теперь не русские нанимают китайцев, а наоборот. И самое страшное, что рассказывают жены русских лесорубов: "Когда они уходят в лес работать к китайцам, то никто не знает, вернутся ли они обратно или же нет", рассказывает Давыденко. Такая ситуация сложилась в крае за два года после смены руководства. В теневой экономике лесной отрасли сегодня находится более 30%, сказала экс-глава Счетной палаты Татьяна Давыденко.

"Пожары ведь не просто так происходят, - говорит далее Давыденко. - Потому что кому-то пожары, а кому-то очень выгодный бизнес, после пожаров происходит санитарная рубка. При санитарной вырубке убирают не только лес, который был под пожаром, но и хороший лес, потому ту цифру, которую я назвала - 33 млрд вывоз в Китай, - я думаю эту сумму еще можно умножить с определенным коэффициентом".

Напомним, в начале мая этого года Татьяна Давыденко дала интервью, в котором рассказала о хищениях в лесной промышленности, и была не готова к тому, что ее отчеты вызовут такой резонанс в обществе. Проверка была заказана депутатами Заксо в 2018 году. Для проверки было выбрано три направления: как используются деньги при тушении пожаров и как эффективно тушатся пожары, инвестиционные проекты и продажа леса на бирже. Результаты проверки федеральной Счетной палаты подтвердили цифры, приведенные Давыденко, более того? в масштабах всей страны итоги хищений оказались в разы больше.