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аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Суд изменил строителю космодрома "Восточный" условный срок на реальный

Приморский краевой суд изменил приговор экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный.

В июне 2019 года суд в Приморье приговорил Виктора Гребнева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также суд обязал бывшего руководителя ЗАО "ТМК" выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

Однако обвинение затребовало реальный срок. В итоге Гребнева приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, передает РИА Новости.

Напомним, Гребнев обвинялся в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к бедственному положению в строительной компании, из-за чего рабочим перестали платить зарплату. Ущерб предприятию оценивался в 420 млн рублей.

ТМК на своем официальном сайте заявила, что долги по зарплате в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями связаны с нецелевыми тратами прежнего руководства. В частности, бывший руководитель компании Виктор Гребнев тратил деньги на приобретение дорогих яхт, возведение базы отдыха, дарение квартир, строительство собственного трехэтажного особняка.

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Суд изменил строителю космодрома "Восточный" условный срок на реальный

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Теги: виктор гребнев, космодром восточный



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