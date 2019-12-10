Украинцы умоляли на переговорах пересмотреть Минские соглашения, - Чеснаков

Представители Украины "буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения" на прошедшей встрече "Нормандской четверки" в Париже. Но те остались непреклонными. Об этом написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который, как считается, близок к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Признание Чеснакова появилось после того, как глава МВД Украины Арсен Аваков, присутствовавший на переговорах, заявил изданию "Гордон", что у Суркова "нервы сдали" при обсуждении вопроса о разведении войск и он "психанул, бросил бумаги на стол", когда украинский президент Владимир Зеленский отказался отводить войска вдоль всей линии разграничения.

Чеснаков заявил, что "Аваков врет". По его словам, Сурков отказался обсуждать изменения в согласованный ранее сторонами проект коммюнике в части предоставлении Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе. Он сказал, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. И этот ультиматум сработал, так как представители Германии и Франции надавили на украинцев и этот принципиальный для Донбасса пункт был сохранен в правильной редакции с согласием закрепить особый статус в конституции Украины.

Также украинцы умоляли пересмотреть Минские соглашения.

"Жаловались, что на Украине будет революция и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер. Но разжалобить партнеров не удалось", - написал Чеснаков.

Напомним, на встрече в Париже была достигнута договоренность прекратить огонь, обменять пленных до конца года и развести войска на трех новых участках до марта. А также внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, но, как заявил Зеленский, только после того, как Украина увидит "определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации". То есть по принципиальным политическим вопросам никаких договоренностей достигнуть не удалось. Через 4 месяца должна пройти новая встреча при условии выполнения принятых решений.