Пушилин: Киев обнародовал подложный вариант коммюнике "Нормандской четверки"

Пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "Нормандской четверки", согласованного на встрече в Париже 9 декабря, не будет ни обмена пленными, ни перемирия. Об этом говорится в официальном заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

Он отметил, что "власти Киева дошли до крайней степени вранья", опубликовав свой текст коммюнике, намеренно искаженный для внутреннего употребления.

"Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты закона об особом статусе", - указал Пушилин.

Он подчеркнул, что Киев тем самым сужает особый статус до одного-единственного закона, хотя это целый комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию Украины.

Вчера вечером подделку заметила партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", которая выступила с заявлением. Она потребовала немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации. Никаких официальных заявлений со стороны Киева не было.

Отметим, что продление старого и недействующего закона об особом статусе Донбасса ожидается завтра, 12 декабря, на внеочередном заседании Рады.

Напомним, на встрече в Париже по принципиальным политическим вопросам никаких договоренностей достигнуть не удалось. Была достигнута договоренность прекратить огонь, обменять пленных до конца года и развести войска на трех новых участках до марта. А также внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, но, как заявил украинский президент Владимир Зеленский, только после того, как Украина увидит "определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации". Через 4 месяца должна пройти новая встреча при условии выполнения принятых решений.