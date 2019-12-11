27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2019) | Фото:

Пушилин: Киев обнародовал подложный вариант коммюнике "Нормандской четверки"

Пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "Нормандской четверки", согласованного на встрече в Париже 9 декабря, не будет ни обмена пленными, ни перемирия. Об этом говорится в официальном заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
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Он отметил, что "власти Киева дошли до крайней степени вранья", опубликовав свой текст коммюнике, намеренно искаженный для внутреннего употребления.

"Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты закона об особом статусе", - указал Пушилин.

Он подчеркнул, что Киев тем самым сужает особый статус до одного-единственного закона, хотя это целый комплекс законов и соглашений, в том числе поправки в конституцию Украины.

Вчера вечером подделку заметила партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", которая выступила с заявлением. Она потребовала немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации. Никаких официальных заявлений со стороны Киева не было.

Отметим, что продление старого и недействующего закона об особом статусе Донбасса ожидается завтра, 12 декабря, на внеочередном заседании Рады.

Напомним, на встрече в Париже по принципиальным политическим вопросам никаких договоренностей достигнуть не удалось. Была достигнута договоренность прекратить огонь, обменять пленных до конца года и развести войска на трех новых участках до марта. А также внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, но, как заявил украинский президент Владимир Зеленский, только после того, как Украина увидит "определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации". Через 4 месяца должна пройти новая встреча при условии выполнения принятых решений.

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Пушилин: Киев обнародовал подложный вариант коммюнике "Нормандской четверки"

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Теги: ДНР, Донбасс, особый статус, Денис Пушилин



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