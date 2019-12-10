"Это политический вопрос": спикер свердловского заксобрания не смогла ответить на вопрос о тратах на отмененную Универсиаду

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина высказалась о решении WADA запретить России принимать участие в международных мероприятиях в течение 4 лет. В список мероприятий, которые не смогут посетить спортсмены под российским флагом, и Универсиада 2023 года, принять которую готовился Екатеринбург. Бабушкина надеется, что Универсиада пройдет в столице Урала, пусть и без сборной РФ.

Как рассказала политик в беседе с журналистом Накануне.RU, нельзя ставить крест на проекте Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Бабушкина не смогла ответить, что будет с финансами, заложенными в бюджет 2020 года на организацию спортивного мероприятия.

"Очень надеюсь, что Универсиада в Екатеринбурге состоится. На неделе о решении WADA поделятся мнением и премьер и президент страны. А вообще это политический вопрос", - отметила Бабушкина.