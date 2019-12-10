26 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В России
Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

"Это политический вопрос": спикер свердловского заксобрания не смогла ответить на вопрос о тратах на отмененную Универсиаду

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина высказалась о решении WADA запретить России принимать участие в международных мероприятиях в течение 4 лет. В список мероприятий, которые не смогут посетить спортсмены под российским флагом, и Универсиада 2023 года, принять которую готовился Екатеринбург. Бабушкина надеется, что Универсиада пройдет в столице Урала, пусть и без сборной РФ.

Как рассказала политик в беседе с журналистом Накануне.RU, нельзя ставить крест на проекте Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Бабушкина не смогла ответить, что будет с финансами, заложенными в бюджет 2020 года на организацию спортивного мероприятия.

"Очень надеюсь, что Универсиада в Екатеринбурге состоится. На неделе о решении WADA поделятся мнением и премьер и президент страны. А вообще это политический вопрос", - отметила Бабушкина.

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"Это политический вопрос": спикер свердловского заксобрания не смогла ответить на вопрос о тратах на отмененную Универсиаду

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Теги: wada, допинг, скандал, универсиада, отмена



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