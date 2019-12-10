Свердловские депутаты без обсуждений одобрили бюджет с миллиардными тратами на Универсиаду

Сегодня на заседании заксобрания депутаты без обсуждений и практически единогласно поддержали во втором и третьем окончательном чтениях проект бюджета Свердловской области на 2020 год.

Как передает корреспондент Накануне.RU, парламентарии не задали ни одного вопроса о грядущих мегастройках и одобрили главный финансовый документ, предусматривающий масштабные траты на Универсиаду-2023, проведение которой в уральской столице в свете вчерашнего решения WADA оказалось под угрозой.

Доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб., расходы - 286,9 млрд руб., дефицит - около 26 млрд. При этом из казны выделят 500 млн руб. на новый зал филармонии по проекту "Захи Хадид", ради чего планируется снести многоквартирный дом, около 4,1 млрд руб. заложено на подготовку к Универсиаде-2023.

В ходе голосования 42 депутата были "за", двое "против", один воздержался.