15 Сентября 2020
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система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

"Уралкриомаш" отправил новое оборудование на космодром "Восточный"

Предприятие "Уралкриомаш" (входит в группу УВЗ в составе госкорпорации "Ростех") отправило заказчику очередную партию оборудования для строительства второй очереди космодрома "Восточный" под космический ракетный комплекс "Ангара-А5".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УВЗ, это система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя.

"Система подачи воды состоит из пяти вертикальных емкостей, объемом 32 куб.м каждая, и коммуникаций и арматуры. Подобное оборудование есть на большинстве стартовых комплексов, но мы разрабатывали его впервые", - пояснил главный конструктор АО "Уралкриомаш" Александр Мазо.

Система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время запуска комплекс выдает около пяти тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур. Все элементы системы рассчитаны на кратковременный интенсивный выброс большого количества воды.

система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

В рамках выполнения государственного заказа АО "Уралкриомаш" также разработало и изготовило системы заправки тяжелой "Ангары" нафтилом и жидким кислородом разгонного блока. Первые резервуары для хранения топлива объемом 180 куб.м отправлены на космодром в августе 2018 года. Поставка оборудования идет в соответствии с утвержденным графиком, а выдерживать сроки и высокие требования к оборудованию помогает тесное взаимодействие со специалистами ФГУП "ЦЭНКИ".

"В ближайшее время мы ожидаем подтверждение с космодрома о готовности к приемке оборудования системы хранения и заправки разгонного блока РКК "Ангара-А5" жидким кислородом. Как только мы его получим, в кратчайшие сроки оборудование будет отправлено нашему заказчику на Восточный", - рассказал генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов.

В перспективе "Уралкриомаш" готовится к работе на создание третьей очереди космодрома для сверхтяжелого класса ракеты-носителя. В настоящее время с заказчиком - ФГУП "ЦЭНКИ НИИСК" идет согласование исходных данных по проекту.

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"Уралкриомаш" отправил новое оборудование на космодром "Восточный"

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Теги: Уралкриомаш, Восточный, космодром, оборудование



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