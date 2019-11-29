Эксперты прогнозируют рост DDoS-атак после широкого внедрения 5G

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    сумка gianni conti вот

Наука и техника В России
5G связь (2017) | Фото: www.techweb.com.cn

Эксперты прогнозируют рост DDoS-атак после широкого внедрения 5G

Широкое распространение сетей 5G приведет к увеличению мощности и частоты DDoS-атак, говорится в отчете компании Group-IB.

Провайдеры могут столкнуться с новыми атаками в связи с доступом злоумышленников к большему набору IP-адресов и увеличением пропускной способности сетей, считают эксперты.

Кроме того, еще больше масштабируется такая популярная практика, как распространение через взломанные устройства вредоносных программ, передает Regnum.

Как сообщалось, в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках России, а в 2024 году - в десяти. Ассоциация GSMA спрогнозировала, что к 2025 году около 80% граждан России будут пользоваться услугами связи, основанными на использовании стандарта связи пятого поколения (5G).

Напомним, ранее ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения. Сообщалось, что в отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях – в частности, на базовых станциях – с иностранного на отечественное.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты прогнозируют рост DDoS-атак после широкого внедрения 5G

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: DDoS-атаки, 5G



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети