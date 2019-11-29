Эксперты прогнозируют рост DDoS-атак после широкого внедрения 5G

Широкое распространение сетей 5G приведет к увеличению мощности и частоты DDoS-атак, говорится в отчете компании Group-IB.

Провайдеры могут столкнуться с новыми атаками в связи с доступом злоумышленников к большему набору IP-адресов и увеличением пропускной способности сетей, считают эксперты.

Кроме того, еще больше масштабируется такая популярная практика, как распространение через взломанные устройства вредоносных программ, передает Regnum.

Как сообщалось, в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках России, а в 2024 году - в десяти. Ассоциация GSMA спрогнозировала, что к 2025 году около 80% граждан России будут пользоваться услугами связи, основанными на использовании стандарта связи пятого поколения (5G).

Напомним, ранее ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения. Сообщалось, что в отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях – в частности, на базовых станциях – с иностранного на отечественное.