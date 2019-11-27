13 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
Тбилиси, Грузия (2016) | Фото: travel.biletyplus.ru

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года

Россия, вероятнее всего, может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, возобновление перелетов между странами могло произойти до конца текущего года, однако этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии, сопровождавшийся массовыми протестами.

Источник отметил, что несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности.

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Запрет российским авиаперевозчикам на полеты в Грузию действует с 8 июля. Такое решение месяцем ранее принял президент РФ Владимир Путин.

В октябре стало известно, что авиакомпании пеняют правительству на отсутствие компенсаций за отмену рейсов в Грузию. Перевозчики несут многомиллионные убытки и начинают возмущаться сложившейся ситуацией.

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Россия возобновит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года

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Теги: россия, грузия, авиасообщение



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