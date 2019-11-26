Депутат Сергей Боярский предложит Госдуме бороться с хейтерами в сети

Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский готов выйти на своих коллег-парламентариев с законодательной инициативой по борьбе с хейтерами и преследователями в сети. Его уже поддержали многие знаменитости.

Сам же Боярский рассказывает про друга, продюсера Андрея Резникова, которого четвертый год преследует незнакомый человек. "Андрею приходится держать свой профиль закрытым из соображений безопасности", - рассказывает Сергей.

"Несмотря на мои депутатские возможности, помочь сложно. Я уже сталкивался с подобным, когда ко мне обращались незнакомые мне люди, находящиеся в похожей ситуации, - отмечает депутат. - На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве".

Он попросил людей, которые сталкивались с подобными преследованиями, рассказать свои истории. "Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, я хочу подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни", - рассказывает Боярский.

Вероятно, своей историей захочет поделиться продюсер Яна Рудковская, которая недавно написала заявление в полицию на пользовательницу, которая угрожает ей и ее семье, в частности – шестилетнему сыну Александру. Женщина оставляет ужасные комментарии с описанием смерти семьи Яны в постах Александра Плющенко в Instagram. Несмотря на это, Рудковская аккаунт сына не закрывает и даже не отключает в нем возможность комментирования. Поэтому многие обвиняют Яну в лицемерии, ведь комментарии нужны для большей популярности блога, хотя с точки зрения вменяемого родителя стоило бы давно закрыть совершенно не обязательную страницу шестилетнего ребенка.