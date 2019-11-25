Фанаты "Витесса" потребовали отставки Слуцкого после четырех поражений подряд

Российский главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий после четвертого подряд поражения в чемпионате страны подвергся резкой критике от болельщиков команды.

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Неудачная серия "Витесса" Слуцкого включила в себя проигрыши от "Ден Хаага", "Эммена", "Гронингена" и "Спарты". В результате команда под руководством российского специалиста со второго места в чемпионате опустилась на пятое.

Фанаты остались крайне недовольны таким положением вещей. Они уже запустили хэштег-акцию в Твиттере под названием #SlutskyOut. Сам Слуцкий признался, что он прекрасно понимает настроения болельщиков, но в отставку пока не собирается.

Напомним, недавно в "Витессе" разгорелся скандал: полузащитник Ришедли Базур подрался с одноклубником во время подготовки к матчу, а когда Леонид Слуцкий потребовал прекратить, в ответ послал тренера подальше. Из-за этого футболист был отстранен от занятий с командой, но затем принес свои извинения.