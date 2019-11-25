РПЛ начала проверку после оскорблений Артема Дзюбы на матче в Екатеринбурге

Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу неприятного инцидента, который случился на игре чемпионата России в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Спартаком".

Напомним, во время матча 17-го тура, который состоялся 24 ноября в уральской столице, болельщики "красно-белых" скандировали: "Дзюба, Дзюба, иди на ###" в адрес капитана сборной России, который выступает за питерский "Зенит".

Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.

"В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза", - говорится в сообщении.

Ранее ситуацию с оскорблениями Артема Дзюбы прокомментировал генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев.