11 Сентября 2020
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болельщики футбольного клуба &quot;Спартак&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

РПЛ начала проверку после оскорблений Артема Дзюбы на матче в Екатеринбурге

Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу неприятного инцидента, который случился на игре чемпионата России в Екатеринбурге между местным "Уралом" и московским "Спартаком".

Напомним, во время матча 17-го тура, который состоялся 24 ноября в уральской столице, болельщики "красно-белых" скандировали: "Дзюба, Дзюба, иди на ###" в адрес капитана сборной России, который выступает за питерский "Зенит".

Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, Премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.

Спартак - Зенит, Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба(2019)|Фото: twitter.com/zenit_spb

"В настоящее время Лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза", - говорится в сообщении.

Ранее ситуацию с оскорблениями Артема Дзюбы прокомментировал генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев.

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РПЛ начала проверку после оскорблений Артема Дзюбы на матче в Екатеринбурге

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Теги: Дзюба, Урал, Спартак, РПЛ



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