Путин попросил "Единую Россию" "решать проблемы на местах, не дожидаясь "Прямой линии""

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что партийцы должны решать проблемы россиян на местах, не дожидаясь "Прямой линии", передает корреспондент Накануне.RU.

"Будьте партией лидеров во всем, не ждите "Прямой линии", старайтесь находить проблемы и решать их сами. То больницу развалившуюся покажут, то школу, где дети учатся в пятую смену. Надо "трясти" чиновников, добиваться решения проблем", - сказал Путин.

Напомним, в 2017 г. одним из самых запомнившихся вопросов "Прямой линии" задал житель Нефтеюганска Данила Прилепа, в 2019 г. - жители тюменского поселка Каскара, где не было воды.