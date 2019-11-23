09 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин попросил "Единую Россию" "решать проблемы на местах, не дожидаясь "Прямой линии""

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России", заявил, что партийцы должны решать проблемы россиян на местах, не дожидаясь "Прямой линии", передает корреспондент Накануне.RU.

"Будьте партией лидеров во всем, не ждите "Прямой линии", старайтесь находить проблемы и решать их сами. То больницу развалившуюся покажут, то школу, где дети учатся в пятую смену. Надо "трясти" чиновников, добиваться решения проблем", - сказал Путин.

Напомним, в 2017 г. одним из самых запомнившихся вопросов "Прямой линии" задал житель Нефтеюганска Данила Прилепа, в 2019 г. - жители тюменского поселка Каскара, где не было воды.

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Путин попросил "Единую Россию" "решать проблемы на местах, не дожидаясь "Прямой линии""

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Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия, съезд



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