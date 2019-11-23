09 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев назвал главную задачу работы "Единой России" в ближайшие годы

На проходящем в Москве съезде "Единой России" ее глава, премьер Дмитрий Медведев, озвучил главную задачу партии власти на ближайшее будущее, сообщили Накануне.RU в пресс-центре "ЕР".
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На предстоящих в 2020-21 гг. выборах "ЕР" "должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране". Об Медведев заявил на совместном заседании высшего и генерального советов партии. На Съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам "Единой России" на ближайшее будущее.Это, по слвоам премьера, необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах и сохранить политическое лидерство.

"Именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал Медведев.

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Медведев назвал главную задачу работы "Единой России" в ближайшие годы

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Теги: Дмитрий Медведев, Единая Россия, съезд



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