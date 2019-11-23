Генсовет "Единой России" начнет работать с молодежью и гражданским обществом, а также займется правозащитой

В генсовете партии власти, съезд которой сегодня пройдет в Москве, появятся рабочие группы по взаимодействию с молодежью, гражданским обществом и по правозащите. Их будут курировать депутат Госдумы Евгений Ревенко, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский и депутат нижней палдаты пардамента Михаил Старшинов, рассказал "РИА Новости" источник, близкий к руководству "ЕР".

Боярский будет курировать рабгруппу по взаимодействию с гражданским обществом. Михаил Старшинов возьмет на себя работу правозащитной группы, а Евгений Ревенко займется работой с молодежью", - сообщил собеседник агентства.

Ранее информированный источник издания сообщил, что каждой рабочей группой будут заниматься соруководители: один из членов партии, а другой – представитель профильного сообщества.