09 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО
володин вячеслав викторович депутат государственной думы рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Генсовет "Единой России" начнет работать с молодежью и гражданским обществом, а также займется правозащитой

В генсовете партии власти, съезд которой сегодня пройдет в Москве, появятся рабочие группы по взаимодействию с молодежью, гражданским обществом и по правозащите. Их будут курировать депутат Госдумы Евгений Ревенко, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский и депутат нижней палдаты пардамента Михаил Старшинов, рассказал "РИА Новости" источник, близкий к руководству "ЕР".

Боярский будет курировать рабгруппу по взаимодействию с гражданским обществом. Михаил Старшинов возьмет на себя работу правозащитной группы, а Евгений Ревенко займется работой с молодежью", - сообщил собеседник агентства.

Ранее информированный источник издания сообщил, что каждой рабочей группой будут заниматься соруководители: один из членов партии, а другой – представитель профильного сообщества.

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Генсовет "Единой России" начнет работать с молодежью и гражданским обществом, а также займется правозащитой

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Теги: Сергей Боярский, Евгений Ревенко, Михаил Старшинов, генсовет, Единая Россия



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