Главврач курганской БСМП: "Такого нет у нас, что "скорая" стоит, и никто не хочет ехать"

В Курганской области нет такого, чтобы автомобиль с бригадой "скорой помощи" стоял в то время, когда на линии есть вызовы от пациентов, об этом Накануне.RU рассказал главный врач Курганской Больницы скорой медицинской помощи Сергей Фролов.

Руководитель БСМП развеял слухи о том, что "скорая" часто опаздывает к пациентам.

"У нас бригады "скорой" даже на станцию не заезжают, они получают вызов сразу после окончания предыдущего, водитель разворачивается и едет на новый вызов. И вызывается через систему ГЛОНАСС именно та машина, которая ближе всего находится. Такого нет, что "скорая" стоит и никто не хочет ехать, у нас такого нет. Мы можем опаздывать на выезд только по объективным причинам. По отчету за 2018 год так называемых опозданий у нас 13% от общего числа вызовов, а в год мы делаем 150 тыс. вызовов", - рассказал Фролов.

По словам главврача, вызовы в БСМП делятся на срочные и неотложные. Неотложная помощь, которая оказывается в поликлинике - у них регламент: два часа на доезд.

"Я был в этом году на съезде скорой помощи, академик Багненко - это главный специалист в России по скорой помощи - сказал, что мы неотложную помощь - это незначительное повышение температуры, повышение давления - можем оказать тоже за два часа, чтобы автомобиль "скорой" приехал. То есть не 20 минут, а два часа. Срочные же вызовы - у нас доезд обязан быть за 20 минут. Мы стараемся в регламент этот вписаться", - пояснил Сергей Фролов.

Он добавил, что менталитет населения довольно странный - человек целый день работает или терпит, а вечером вызывает "скорую".

"У нас пик вызовов - в вечернее время после работы. И получается так, что, допустим, 30 бригад у нас есть, а одновременно приходит 60-70 вызовов. Образуется очередь, но она не касается срочных вызовов - она именно по неотложной помощи", - отметил главврач.

Сергей Фролов также рассказал о новой системе диспетчеризации в БСМП - эта программа была разработана Минздравом России, в Зауралье ее внедрили в 2016 году, в 2017 году ее "обкатали" и сейчас она успешно функционирует. Сейчас все вызовы от пациентов принимает единый центр, расположенный в Кургане.

"Мы ее усовершенствовали и привязали к особенностям Курганской области, программа стала работать. В 2016 году ее запустили, 2017 год прошел на внедрении, сначала мы работали на Курган и Кетовский район, а в этом году мы вышли на все районы региона. Из любого района звонок в скорую помощь поступает сюда и перенаправляется бригаде "скорой" на места", - сказал главврач.

По словам Фролова, в такой работе очень много преимуществ. Во-первых, принимают вызовы опытные диспетчеры. Часто это те, кто много лет до этого отработал на "скорой". Они знают какие вопросы надо задать пациенту, как определить срочность вызова. После приема звонка вызов идет на планшет фельдшера, который работает на "скорой". Вся информация - в электронном виде.

"Благодаря системе ГЛОНАСС мы видим "скорую" - как она выехала на место, во сколько. Также на планшете работник "скорой" выполняет всю документацию, потом для отчета он может ее распечатать. Вся информация хранится в электронном виде в общей базе данных", - отметил Сергей Фролов.

Одним из нововведений он назвал то, что в каждой машине "скорой" есть электрокардиограф, у больных снимается электрокардиограмма и дистанционно посылается в БСМП.

"Тут дежурит врач-кардиолог круглосуточно для консультаций. Он определяет что случилось и может подсказать фельдшеру, что это, например, инфаркт, что нужно делать такую-то терапию", - отметил Фролов.