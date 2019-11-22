08 Сентября 2020
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Труп возле прокуратуры в Югорске (2019) | Фото: facebook.com, Антон Пантин

В Кузбассе пьяного мужчину задержали, когда он шел выбрасывать расчлененное тело женщины

В поселке Бачатский (Кемеровская область) обнаружили тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти – некоторые части тела отсутствовали. Региональное управлние СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, потерпевшая со знакомым в течение нескольких дней распивала спиртные напитки. Предположительно, между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, от полученного повреждения она скончалась.

"Мужчина решил избавиться от тела. Чтобы сделать это незаметно, он отчленил некоторые части. Подозреваемый  был задержан, когда пытался вынести пакет с останками. Со следствием он не сотрудничает, в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая задержанному", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

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В Кузбассе пьяного мужчину задержали, когда он шел выбрасывать расчлененное тело женщины

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Теги: кузбасс, расчленение, убийство



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