07 Сентября 2020
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милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Москве ищут бомбы в вузах и колледжах силовых ведомств

В Москве проверяют анонимные угрозы о бомбах в колледжах и вузах правоохранительно-силового блока.

Сообщения о "минировании" поступили в Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В.М. Максимчука, Колледж полиции, Пожарный колледж N57.

Также "заминированы" два корпуса Московского финансово-юридического университета, Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского и школа № 45 им. Л.И. Мильграма.

Как передает "Интерфакс", здания проверяют кинологи с собаками, учащихся и сотрудников эвакуировали.

Летом правоохранительные органы Москвы проверяли информацию об анонимных сообщениях, в которых говорилось о массовом минировании зданий и госучреждений российской столицы.

В конце 2017 года сообщалось о том, что большинство сообщений о якобы заложенных бомбах в российских регионах приходило с территории Сирии, об этом говорил замглавы МВД Игорь Зубов. Кроме того, немало звонков поступало из Турции, Канады, Украины и США. По словам Зубова, некоторые сообщения также исходили из Казахстана и Узбекистана, однако "это единичные факты".

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В Москве ищут бомбы в вузах и колледжах силовых ведомств

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Теги: москва, вузы, силовые ведомства, бомбы



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