У Илона Маска снова взорвался космический корабль

Пилотируемую космическую программу США постигла еще одна неудача.

Во время очередных испытаний в Техасе в среду, 20 ноября, произошел взрыв прототипа Starship Mk1 – перспективного пилотируемого корабля от компании SpaceX Илона Маска. Именно SpaceX и Boeing разрабатывают пилотируемые корабли, которые должны нарушить монополию российских "Союзов" на доставку людей на МКС (а в перспективе – на Луну и Марс), но пока ставка на частные разработки, честно говоря, не оправдывает себя. Оба производителя уже сорвали сроки поставок кораблей, и NASA вот-вот останется без астронавтов на МКС (чего уже очень давно не было).

Никогда такого не было и вот опять.

TechCrunch пишет, что Starship Mk1 взорвался во время криогенных испытаний – стандартного теста на экстремально низкие температуры, с которыми корабль столкнется в космосе. Издание, конечно, радуется, поскольку взрыв произошел не с людьми на борту, а с манекенами. Но в то же время печалится: что-то пошло не так, а значит сроки сдачи проекта снова перенесут.

Глава SpaceX Илон Маск уже написал в твиттере, что эта неудача с прототипом Mk1 его не остановит, поскольку во Флориде уже строится Mk2, а также идет работа над Mk3. Другими словами, так и было задумано.