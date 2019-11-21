У Илона Маска снова взорвался космический корабль

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
SpaceX Starship Mk1 пилотируемый корабль (2019) | Фото: NASA

У Илона Маска снова взорвался космический корабль

Пилотируемую космическую программу США постигла еще одна неудача.
Читайте также:

Во время очередных испытаний в Техасе в среду, 20 ноября, произошел взрыв прототипа Starship Mk1 – перспективного пилотируемого корабля от компании SpaceX Илона Маска. Именно SpaceX и Boeing разрабатывают пилотируемые корабли, которые должны нарушить монополию российских "Союзов" на доставку людей на МКС (а в перспективе – на Луну и Марс), но пока ставка на частные разработки, честно говоря, не оправдывает себя. Оба производителя уже сорвали сроки поставок кораблей, и NASA вот-вот останется без астронавтов на МКС (чего уже очень давно не было).

SpaceX Starship Mk1 пилотируемый корабль|Фото: NASA

Никогда такого не было и вот опять.

TechCrunch пишет, что Starship Mk1 взорвался во время криогенных испытаний – стандартного теста на экстремально низкие температуры, с которыми корабль столкнется в космосе. Издание, конечно, радуется, поскольку взрыв произошел не с людьми на борту, а с манекенами. Но в то же время печалится: что-то пошло не так, а значит сроки сдачи проекта снова перенесут.

Глава SpaceX Илон Маск уже написал в твиттере, что эта неудача с прототипом Mk1 его не остановит, поскольку во Флориде уже строится Mk2, а также идет работа над Mk3. Другими словами, так и было задумано.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У Илона Маска снова взорвался космический корабль

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: spasex, Starship Mk1, прототип, испытания, пилотируемый корабль, илон маск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2019 10:33 Мск SpaceX проведет масштабные сокращения

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети