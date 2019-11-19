Роскосмос примет решение о местах на "Союзах" для американских астронавтов "в ближайшее время"

Роскосмос "в ближайшее время" примет решение о предоставлении мест на российских кораблях "Союз" американским астронавтам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее стало известно, что в состав экипажей ближайших экспедиций МКС может не войти ни один американский астронавт (впервые за последние 19 лет). Так, команда корабля "Союз МС-17" состоит из Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Николая Чуба. А весной 2021 года на МКС может полететь корабль, экипаж которого состоит сразу из трех Сергеев. На борту корабля "Союз МС-18", согласно утверждению межведомственной комиссии, окажутся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков.

Ранее предполагалось, что уже в 2020 году компании Boeing и SpaceX запустят свои пилотируемые корабли к МКС и Россия потеряет монополию по транспортировке людей на станцию. Но на протяжении всего 2019 года руководство NASA ругало частные компании за срыв сроков поставок кораблей. А в октябре выяснилось, что NASA ведет переговоры о закупке дополнительных мест на "Союзах" для доставки на станцию астронавтов после весны 2020 года.