Путин: Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что у него нет "никаких отношений" с президентом Украины Владимиром Зеленским, он с ним никогда не встречался, лишь разговаривал по телефону.

"Мне кажется, он искренне хочет улучшить ситуацию на Донбассе. Рассчитываю на то, что не будет возврата в "серые зоны", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

При этом, по словам президента РФ, Зеленский сам заявил, что не знает, как изменить обстановку на Донбассе.

"Идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины", - заявил Путин.