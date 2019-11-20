06 Сентября 2020
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Политика Украина
Владимир Путин на форуме &quot;Россия зовет&quot; (2019) | Фото: Россия 24

Путин: Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе

Владимир Путин заявил, что у него нет "никаких отношений" с президентом Украины Владимиром Зеленским, он с ним никогда не встречался, лишь разговаривал по телефону.

"Мне кажется, он искренне хочет улучшить ситуацию на Донбассе. Рассчитываю на то, что не будет возврата в "серые зоны", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

При этом, по словам президента РФ, Зеленский сам заявил, что не знает, как изменить обстановку на Донбассе.

"Идеи пересмотра "Минска-2" неприемлемы и контрпродуктивны для урегулирования на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

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Путин: Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию в Донбассе

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Теги: владимир путин, владимир зеленский



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