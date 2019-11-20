Россия разгромила Сан-Марино и завершила квалификацию к Евро-2020 с 8 победами в 10 матчах

Сборная России по футболу разгромила сборную Сан-Марино и завершила квалификацию к Евро-2020 с 8 победами в 10 матчах (дважды уступив Бельгии).

Вчерашняя гостевая встреча в Сан-Марино завершилась со счётом 5:0. В составе нашей команды отличились Далер Кузяев, 3 мин. (0:1). Сергей Петров, 19 мин. (0:2). Алексей Миранчук, 49 мин. (0:3). Алексей Ионов, 56 мин. (0:4) и Николай Комличенко, 78 мин. (0:5).

Отметим, что отборочный этап квалификации к чемпионату Европы 2020 года завершился. Определены 20 участников из 24, последние 4 станут известны в марте, когда пройдут встречи в плей-офф Лиги наций.

Жеребьёвка Евро пройдёт 30 ноября, однако группа сборной России уже практически определена. Как мы сообщали ранее, это объясняется особенностями предстоящего Евро (финальная часть чемпионата пройдет следующим летом на 12 стадионах в 12 городах). В нашей группе уже точно будет снова Бельгия (из первой корзины) и Дания (из третьей). Последней командой станет кто-то из пары Уэльс/Финляндия, сообщает портал sports.ru.

Напомним, что группа "B" (где будет играть сборная России) пройдёт в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Каждый хозяин проведёт минимум два матча дома. Кто проведет дома три (то есть примет матч Россия – Дания), станет известно после жеребьёвки.