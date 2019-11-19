Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020 и сегодня может узнать второго

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Евро-2020 эмблема Санкт-Петербурга (2017) | Фото: Михаил Шапаев РФС

Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020 и сегодня может узнать второго

В понедельник определился первый соперник сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стала сборная Дании.

Накануне датчане сыграли вничью с Ирландией (1:1) и заняли итоговое второе место в отборочной группе D. Из-за особенностей предстоящего Евро (финальная часть чемпионата пройдет следующим летом на 12 стадионах в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Копенгагене) Дания совершенно точно сыграет в одной группе с командой Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов, сборная России по футболу, Федор Смолов, Александр Самедов(2017)|Фото: Спорт-Экспресс

Существует большая вероятность, что сборная России встретится на Евро-2020 с Бельгией. Это произойдет, если сборная Германии сегодня победит или сыграет вничью дома с Северной Ирландией. В таком случае, бельгийцы без жеребьевки окажутся в одной группе с Россией и Данией.

Напомним, сборные России и Бельгии играли между собой в минувшую субботу. Встреча завершилась домашним разгромом команды Черчесова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020 и сегодня может узнать второго

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Россия, Дания, Бельгия, Евро-2020



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2019 13:50 Мск Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге FIFA после разгрома от Бельгии

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2019 11:26 Мск В Adidas выступили с заявлением после отказа российских футболистов играть в новой форме
Ранее 13.11.2019 08:30 Мск Футболисты сборной России не будут играть в новой форме, сделанной специально для Евро-2020
Ранее 12.11.2019 15:42 Мск Александр Головин избежал травмы и может сыграть с Бельгией
Ранее 07.11.2019 11:14 Мск Черышев не сыграет за сборную России в ближайших матчах из-за серьезной травмы
Ранее 05.11.2019 13:55 Мск Черчесов вызвал на игры с Бельгией и Сан-Марино 25 футболистов
Ранее 24.10.2019 12:45 Мск Сборная России поднялась сразу на пять мест в новом рейтинге ФИФА
Ранее 23.10.2019 13:10 Мск "Это Америка после ядерного удара": в Сети высмеяли форму сборной России для Евро-2020
Ранее 13.10.2019 20:57 Мск Сборная России едет на Евро-2020: 5:0 в нашу пользу в матче с Кипром
Ранее 13.10.2019 19:22 Мск Первый гол встречи Россия – Кипр забил на девятой минуте Черышев

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети