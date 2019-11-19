Сборная России узнала первого соперника на Евро-2020 и сегодня может узнать второго

В понедельник определился первый соперник сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стала сборная Дании.

Накануне датчане сыграли вничью с Ирландией (1:1) и заняли итоговое второе место в отборочной группе D. Из-за особенностей предстоящего Евро (финальная часть чемпионата пройдет следующим летом на 12 стадионах в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Копенгагене) Дания совершенно точно сыграет в одной группе с командой Станислава Черчесова.

Существует большая вероятность, что сборная России встретится на Евро-2020 с Бельгией. Это произойдет, если сборная Германии сегодня победит или сыграет вничью дома с Северной Ирландией. В таком случае, бельгийцы без жеребьевки окажутся в одной группе с Россией и Данией.

Напомним, сборные России и Бельгии играли между собой в минувшую субботу. Встреча завершилась домашним разгромом команды Черчесова.