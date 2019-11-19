Зеленский "проехался" по Тимошенко. Та в долгу не осталась

Украинский президент Владимир Зеленский подверг резкой и ироничной критике лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в своем Telegram-канале. Поводом послужило ее вчерашнее выступление в телеэфире.

Он написал, что "есть очень древняя украинская традиция - раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе".

Зеленский заявил, что Тимошенко приносила ему "список своих людей для назначения на "сладкие" места". Взамен она обещала в течение года голосовать в Раде за все законы вместе со "Слугой народа".

"Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский.

Тимошенко отреагировала на критику Зеленского. Она заявила в Facebook, что хотела бы поговорить с президентом о судьбе страны, но он выбрал другой тон.

"Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - язвительно написала Тимошенко, намекая на его настоящее место и напоминая номер, когда актер Зеленский играл на пианино своими половыми органами.

Резкая критика Зеленским Юлии Тимошенко связана с тем, что та объявила о своем уходе в оппозицию после принятия Радой в первом чтении законопроекта о распродаже земли. По ее словам, она не собиралась этого делать с момента прихода нового президента к власти, но тот "перешел все красные линии". Она подчеркнула, что земля принадлежит народу.

Напомним, Зеленский обещал референдум по поводу возможности продажи земли иностранцам, но и в принятом варианте для этого остается немало лазеек. Примечательно, что сейчас именно Тимошенко защищает остатки суверенитета Украины, в то время как поддерживаемый большинством Зеленский стремится рассчитаться им с Западом, начав распродажу сельскохозяйственных земель, которую он обещал МВФ и Всемирному банку, в том числе еще перед выборами президента.