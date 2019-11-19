05 Сентября 2020
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Мисс Россия - 2019 (2019) | Фото: missrussia.ru

"Мисс Россия" не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" – возникли проблемы с американской визой

"Мисс Россия 2019" Алина Санько не примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная 2019", хотя имела на это право. У команды российской конкурсантки возникли организационные проблемы. В частности, представители России не смогли вовремя получить американские визы. Конкурс будет проходить 8 декабря в Атланте.
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"В этом году дирекция конкурса "Мисс Вселенная" очень поздно сообщила даты и место проведения финала – США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться", - цитирует РИА Новости директора конкурса "Мисс Россия" Анастасию Беляк.

Мисс Россия - 2019(2019)|Фото: missrussia.ru

Фото: missrussia.ru

"Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом "Мисс Вселенная", всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся", - добавила Беляк.

Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс мира", финал которого пройдет 14 декабря.

Кстати, не будет принимать участие в конкурсе "Мисс Вселенная" и представительница Украины Анастасия Суббота – ей на прошлой неделе отказали в получении американской визы.

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"Мисс Россия" не будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная" – возникли проблемы с американской визой

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Теги: мисс россия, мисс вселенная, алина санько, американская виза



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