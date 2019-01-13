Самарский школьник отправил учительницу "физры" на больничную койку

В Сызрани Самарской области преподаватель оказалась в больнице после того, как вмешалась в выяснение отношений подопечных.

Инцидент произошел еще 10 января.

Двое учеников поссорились, а учительница заступилась за одного из них. При этом 15-летний драчун ударил по голове преподавательницу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Педагог очутилась в больнице с сотрясением мозга.

Портал "Маленькая Сызрань" уточняет, что во время урока физкультуры трое старшеклассников начали избивать одного из учеников. Урок был сорван, дети вышли из спортзала, но в коридоре драка продолжилась. Учительница физкультуры пыталась пресечь побоище.