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политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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"Собственники за последние годы вынесли всё". Свердловский минпром может "реанимировать" БЭМЗ
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Баранчинский электромеханический завод (2018) | Фото: bemz.ru

Министерство промышленности и науки Свердловской области уже 17 августа проведёт встречу с руководством "Баранчинского электромеханического завода имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эта ситуация длится уже больше двух лет. Я по поручению Евгения Куйвашева занимался этой проблемой лично. С руководством этого предприятия мы всегда на контакте, но они ещё не приняли решения - будут ли они дальше финансировать БЭМЗ или нет. Собственники и управляющий аппарат за последние годы вынесли с этого предприятия всё, что только можно. Я считаю, что за эту "финансовую схему" надо будет ответить, а вот как - будем решать", - рассказал агентству министр промышленности региона Сергей Пересторонин.

Он также отметил, что этот завод очень важен с точки зрения выпускаемой продукции, ведь БЭМЗ является единственным поставщиком не только на территории России, но и за её пределами.

"Данное предприятие на этом этапе должно быть простимулировано государством, потому что в ближайшее время наладить производство - сложно, но мы этот вопрос будет решать, например, часть продукции будем выпускать на других предприятиях. Главное - сохранить кадровый состав и обеспечить рабочие места. Напрямую мы никак не можем повлиять, потому что есть частные лица, которые являются собственниками, и есть потенциальный инвестор, который пока никакой активности не проявляет", - добавил он.

Напомни, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

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06.08.2018 12:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 14:10 Мск
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать

Ранее 30.07.2018 10:20 Мск
БЭМЗу предписали отключиться от электричества из-за долга в 37 миллионов рублей








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"Собственники за последние годы вынесли всё". Свердловский минпром может "реанимировать" БЭМЗ
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