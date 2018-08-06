"Собственники за последние годы вынесли всё". Свердловский минпром может "реанимировать" БЭМЗ

Министерство промышленности и науки Свердловской области уже 17 августа проведёт встречу с руководством "Баранчинского электромеханического завода имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эта ситуация длится уже больше двух лет. Я по поручению Евгения Куйвашева занимался этой проблемой лично. С руководством этого предприятия мы всегда на контакте, но они ещё не приняли решения - будут ли они дальше финансировать БЭМЗ или нет. Собственники и управляющий аппарат за последние годы вынесли с этого предприятия всё, что только можно. Я считаю, что за эту "финансовую схему" надо будет ответить, а вот как - будем решать", - рассказал агентству министр промышленности региона Сергей Пересторонин.

Он также отметил, что этот завод очень важен с точки зрения выпускаемой продукции, ведь БЭМЗ является единственным поставщиком не только на территории России, но и за её пределами.

"Данное предприятие на этом этапе должно быть простимулировано государством, потому что в ближайшее время наладить производство - сложно, но мы этот вопрос будет решать, например, часть продукции будем выпускать на других предприятиях. Главное - сохранить кадровый состав и обеспечить рабочие места. Напрямую мы никак не можем повлиять, потому что есть частные лица, которые являются собственниками, и есть потенциальный инвестор, который пока никакой активности не проявляет", - добавил он.

Напомни, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.