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Депутаты Пермской городской думы могут продлить расходные обязательства по финансированию "Пармы"
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(2004) |

Сегодня на заседании комитета по социальной политике депутаты пермской городской думы рассмотрели вопрос об установлении расходного обязательства Перми в сфере физической культуры и спорта, передает корреспондент Накануне.RU.
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В тексте законопроекта говорится о том, что получателем поддержки станет баскетбольный клуб "Парма". Деньги пойдут на оплату труда баскетболистов, тренерского состава, а также на их страхование и питание.

Отметим, что прошлогодний вариант предусматривал также расходные обязательства и перед футбольным клубом "Амкар", который в настоящий момент находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Вместо него участие в премьер-лиге примет махачкалинский клуб "Анжи".

Решение об установлении расходного обязательства в прошлом году было принято. Однако депутаты отметили низкие результаты баскетбольного клуба, проигравшего 23 матча из 24 и призвали генерального директора клуба Александра Башминова добиться как минимум выхода в плей-офф. Директор клуба пообещал, что эта задача будет выполнена, однако по итогам этого сезона "Парма" заняла 11 место в турнирной таблице и не смогла выйти в плей-офф.

Вопрос о выделении средств будет рассмотрен на ближайшем заседании Пермской городской думы.

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21.08.2018 13:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:30 Екб

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Депутаты Пермской городской думы могут продлить расходные обязательства по финансированию "Пармы"
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