На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП с участием четырех машин загорелась фура

В половине одиннадцатого вечера в субботу, 18 августа, на дороге Пермь-Екатеринбург (303 км) произошло ДТП с участием четырех автомобилей: ZAZ Chance, ВАЗ-2107 ,Chevrolet Lacetti и грузововго автомобиля (марка устанавливается), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. В считанные минуты пожарные справились с огнем, после чего произвели отбуксировку транспортного средства на обочину. При помощи гидравлических инструментов пожарные деблокировали пострадавших из поврежденных транспортных средств", - рассказали в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.