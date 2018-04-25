Прокуратура добилась погашения многомиллионного "зарплатного долга" перед работниками "Ямалнефтегазсервис"

Прокуратура Пуровского района добилась погашения организацией задолженности по заработной плате на общую сумму более 6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Как было установлено надзорным ведомством, общество "Ямалнефтегазсервис" имело задолженность по заработной плате перед 71 работником за декабрь 2017 г. в размере 6 млн 17 тыс. руб. Руководителю общества было внесено представление, по результатам рассмотрения которого к ответственности привлечено три должностных лица. Также в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер реагирования "Ямалнефтегазсервис" погасил задолженность по заработной плате в полном объеме.