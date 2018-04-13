На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"

в этот день
13.04.18
10:30
В Екб.12:30
В регионах после выборов продолжает дорожать бензин
Эксперты прогнозируют протесты россиян из-за непопулярных реформ
Рабочие основного подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку
Главное
Володин внес законопроект об ответных мерах на санкции США

Тема дня
"Дефолта не произойдет, но есть вещи куда страшней…" Эксперты отметили панические настроения среди россиян – одни снова бросились покупать крупную бытовую технику, другие рассуждают, пора ли уже делать запасы гречки, ведь ситуация вряд ли улучшится, а паникеры пугают новым 1998 годом. Доктор экономических наук Валентин Катасонов успокаивает – дефолта не будет, но есть проблемы и посерьезней, ведь деньги – показатель общего самочувствия государства, и "наши анализы" очень плохи.
13.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 362

На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ООО &quot;СК ТЕХИНЖСТРОЙ&quot;, г. Тюмень, забастовка, рабочие (2018) | Фото: vk.com/incident_tmn

В крупной организации ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ", по предварительным данным, прошла забастовка рабочих. Информация об этом сейчас активно распространяется в сети от имени работников предприятия.

"Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки, но все обращения с жалобами игнорируют", - говорится в обращении.

Строительная компания "СК ТЕХИНЖСТРОЙ" является основным подрядчиком Антипинского НПЗ.

Корреспонденту Накануне.RU по телефону в офисе "ТЕХИНЖСТРОЯ" не подтвердили, но и не опровергли факт забастовки трудового коллектива: "Все начальство сейчас находится на стройплощадке".

Примечательно, что в сети активно распространяется видео, на котором видно, что рабочие сбились в кучу и стоят на территории строительной площадки. Голос за кадром нецензурно выражается и говорит про забастовку. При этом ряд комментаторов предположил, что это обычный плановый перекур, однако на видеозаписи мужчины в строительной форме не курят.

На правах анонимности один из рабочих сообщил Накануне.RU, что в 9 утра действительно была забастовка на стройке. По его словам, в компании якобы постоянно задерживают заработную плату.

"У нас задержки по две недели, а договора с нами заключают только на три месяца, потом продлевают, кормят каждый день нас "завтраками", - пояснил собеседник на правах анонимности и добавил, что такая же ситуация у подрядных организаций. Рабочий также сообщил, что по результатам забастовки им пообещали перечислить аванс в 10 тыс. руб., а остальные деньги выплатить на следующей неделе.

ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ", г. Тюмень, забастовка, рабочие(2018)|Фото: vk.com/incident_tmn



Развитие сюжета: Ранее 13.04.2018 09:35 Мск
В головном офисе подрядчика Антипинского НПЗ отрицают факт забастовки: "Это было производственное совещание"

Другие новости по темам: СК ТЕХИНЖСТРОЙ, антипинский нпз, забастовка
13.04.2018 08:55 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
10:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+