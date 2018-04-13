На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"

В крупной организации ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ", по предварительным данным, прошла забастовка рабочих. Информация об этом сейчас активно распространяется в сети от имени работников предприятия.

"Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки, но все обращения с жалобами игнорируют", - говорится в обращении.

Строительная компания "СК ТЕХИНЖСТРОЙ" является основным подрядчиком Антипинского НПЗ.

Корреспонденту Накануне.RU по телефону в офисе "ТЕХИНЖСТРОЯ" не подтвердили, но и не опровергли факт забастовки трудового коллектива: "Все начальство сейчас находится на стройплощадке".

Примечательно, что в сети активно распространяется видео, на котором видно, что рабочие сбились в кучу и стоят на территории строительной площадки. Голос за кадром нецензурно выражается и говорит про забастовку. При этом ряд комментаторов предположил, что это обычный плановый перекур, однако на видеозаписи мужчины в строительной форме не курят.

На правах анонимности один из рабочих сообщил Накануне.RU, что в 9 утра действительно была забастовка на стройке. По его словам, в компании якобы постоянно задерживают заработную плату.

"У нас задержки по две недели, а договора с нами заключают только на три месяца, потом продлевают, кормят каждый день нас "завтраками", - пояснил собеседник на правах анонимности и добавил, что такая же ситуация у подрядных организаций. Рабочий также сообщил, что по результатам забастовки им пообещали перечислить аванс в 10 тыс. руб., а остальные деньги выплатить на следующей неделе.