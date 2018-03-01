СК: При начислении стимулирующих выплат учителям Звериноголовского района Зауралья нарушений не выявлено

В результате проведенной проверки при начислении стимулирующих выплат учителям Звериноголовского района нарушений не выявлено, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Зауралья.

Педагогам об этом уже сообщили сотрудники Куртамышского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону - выезд в район состоялся 27 февраля, в составе делегации присутствовали члены правительства Курганской области и представители департамента образования и науки.

По словам начальника управления образования администрации Звериноголовского района Камили Жимбаевой, специалисты еженедельно выезжают во все образовательные учреждения муниципального образования, результаты проверки доводятся персонально до каждого педагога. Кроме того, в районе разработано новое положение об оплате труда работникам муниципальных образовательных организаций, где четко прописаны и обоснованы меры компенсационного и стимулирующего характера.

"В новом документе мы прописали более четкое разделение компенсационных и стимулирующих выплат. Это удовлетворило большинство педагогов. Кроме того, в постановлении прописаны и меры поддержки молодых педагогов, прозрачно расписана процедура всех начислений", - отметила Камиля Жимбаева.

Жимбаева также добавила, что с педагогами состоялся конструктивный диалог, в ходе которого они договорились о сотрудничестве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области уже несколько раз записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требовали разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. Губернатор региона Алексей Кокорин, лично приехав в район, осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в район направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что учителя все же получили свои законные выплаты.