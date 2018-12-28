Инфляция в начале 2019 года может составить 5,5%

Инфляция в начале 2019 года может вырасти до 5,5%. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 г. прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темп прироста потребительских цен начнет замедляться в первом полугодии 2019 г. и вернется к 4% в в первой половине 2020 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Центральный банк назвал товары, цены на которые в 2019 г. увеличатся. Рост цен будет связан с изменениями в налоговом законодательстве. Вклад увеличения НДС в инфляцию регулятор оценил на уровне от 0,6 до 1,5%.