Центробанк назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Центральный банк назвал товары, цены на которые в 2019 г. увеличатся. Рост цен будет связан с изменениями в налоговом законодательстве, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 января 2019 г. вырастут акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили, говорится в докладе ЦБ "О денежно-кредитной политике". На алкоголь ставки акцизов не изменятся, но из-за требований ВТО со следующего года предполагается отмена льготных акцизов на вино и шампанское с защищенным географическим указанием.

По прогнозам регулятора, за 2019 г. моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6% , что "не создаст нежелательных вторичных эффектов со стороны роста издержек производителей". Ранее, напомним, предприятия из сферы торговли и логистические компании сообщили об угрозе роста цен на продукты на 10% из-за увеличения цен на топливо.

По оценкам Центробанка, рост акцизов на легковые автомобили на 4% вызовет повышение розничных цен на автомобили в среднем на 0,2%. Сигареты из-за роста акцизов на 9,1% вырастут в цене на 4,6%. Цены на вино и шампанское в среднем увеличатся на 0,9%. Совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,3–0,4 процентных пункта.

Кроме того, на цены в 2019 г. повлияет увеличение ставки НДС с 18% до 20%. Вклад в инфляцию– от 0,6 до 1,5%