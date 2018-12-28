Составлен список самых "эффективных" актеров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых переоцененных и самых "эффективных" голливудских актеров.

Самым переоцененным актером оказался Мэттью Макконахи. Фильмы с его участие принесли создателям $1,1 сборов на каждый доллар гонорара. На втором месте - Кристиан Бэйл (1,5 доллара) и Мэтт Деймон (3,7 доллара).

Наиболее "эффективными" актерами издание называет Джереми Реннара (82,7 доллара), Марка Руффало (80 долларов) и Эми Адамс (69,9 доллара). Самые "эффективные" актеры, снимающиеся в лентах о супергероях.

В прошлом году ретинг самых переоцененных актеров возглавлял Марк Уолберг, сообщает "Медуза".