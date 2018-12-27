27 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Москве клиент такси не смог расплатиться и зарезал водителя

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Преступление было совершено в самом центре столицы.
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По некоторым данным, пассажир не смог рассчитаться за поездку и в ходе возникшего конфликта зарезал водителя ножом. От полученных ранений тот скончался на месте, а клиент сбежал.

В дальнейшем его задержали полицейские, когда он пытался поймать другую машину. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются, передает "Россия 24".

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года полиция задержала подозреваемого в совершении разбойных нападений на посетителей ночных клубов Екатеринбурга. Мужчина под видом таксиста нападал на клиентов и отбирал у них ценные вещи.

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В Москве клиент такси не смог расплатиться и зарезал водителя

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Теги: такси, убийство, Москва



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