В Москве клиент такси не смог расплатиться и зарезал водителя

В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Преступление было совершено в самом центре столицы.

По некоторым данным, пассажир не смог рассчитаться за поездку и в ходе возникшего конфликта зарезал водителя ножом. От полученных ранений тот скончался на месте, а клиент сбежал.

В дальнейшем его задержали полицейские, когда он пытался поймать другую машину. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются, передает "Россия 24".

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года полиция задержала подозреваемого в совершении разбойных нападений на посетителей ночных клубов Екатеринбурга. Мужчина под видом таксиста нападал на клиентов и отбирал у них ценные вещи.