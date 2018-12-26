В КНР отмечают 125-летие Мао Цзэдуна

В КНР отмечают 125 годовщину со дня рождения основателя и первого руководителя страны Мао Цзэдуна. Интересно, что эта дата практически не была отмечена в центральной прессе, в том числе и в изданиях Компартии. Недавно с помпой отмечалось 40-летие политики открытости и реформ другого лидера, признанного "ядром партии" Дэн Сяопина, и, вероятно, в этой связи дата рождения Мао не привлекла пристального влияния властей.

Тем не менее, для многих китайцев старшего поколения именно 26 декабря считается "настоящим Рождеством", а Мао Цзэдуна даже называют спасителем по аналогии с Христом, рождество которого молодёжь празднует на западный манер днём ранее. Мероприятия, посвящённые Великому кормчему, провели в некоторых китайских школах.

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао отмечает, что хотя и не является коммунистом, но очень уважает первого председателя КНР. Чжань Хао обратил внимание на то, что в китайском сегменте интернета горячая поддержка Мао ещё не так давно была совершенно не популярна. Однако под руководством Мао китайская Компартия добилась того, что КНР начала догонять передовые страны того времени – СССР и США. Менее чем за 30 лет Китаю удалось провести базовую индустриализацию и создать военно-промышленный комплекс, обеспечивающий потребности национальной обороны страны. Тогда же были созданы и условия для последующей политики "реформ и открытости". Революционеры старшего поколения, отмечает Чжань Хао, осуществили китаизацию марксизма-ленинизма и выковали стальную стену идей Мао Цзэдуна.

Интересно, что сегодня отмечается не только годовщина со дня рождения председателя, но и юбилей его работы "О затяжной войне". Она вышла в свет в 1938 г. и была недавно переиздана в Китае. Как сообщает неофициальный портал КПК Global times, на Западе уже увидели параллели в переиздании этой статьи с нынешним нынешней, к счастью, пока только торговой войной между КНР и США.

Однако если тогда Китай был беден и слаб перед лицом японской агрессии, то теперь затяжной характер экономического противостояния с США определяется тем, что в Вашингтоне Пекин рассматривают как основную силу, которую необходимо сдерживать.

Гонконгское издание South China Morning Post также сообщает о том, что в день рождения Мао Цзэдуна в Пекине был задержан лидер Марксистского общества Пекинского университета Цю Чжаньсюань. По словам очевидцев, Цю был задержан, когда направлялся на организованное им мероприятие, посвященное дню рождения Мао. Студенты Пекинского университета принимали активное участие в антиимпериалистическом восстании 1919 г., но также составили заметную долю протестующих в ходе событий на площади Тяньаньмэнь 1989 г. Подробности задержания Цю пока неизвестны.

К 120-ти летию Мао в Китае прошёл опрос, показавший, что 80% китайцев считают, что Мао сделал для страны больше хорошего, чем плохого. Подавляющее большинство опрошенных ставят ему в заслугу создание Нового Китая, а в качестве основного промаха Великого Кормчего называют Культурную революцию.

Напомним, на днях отмечалась 140-ая годовщина рождения Иосифа Сталина. Она была полностью проигнорирована российскими властями и государственными СМИ.