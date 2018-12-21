"Антисоциальная политика заставляет людей все больше вспоминать о временах Сталина"

Сегодня, 21 декабря 2018 года, в семнадцатый раз состоялось традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены в Москве.

Как рассказали организаторы акции "2 гвоздики товарищу Сталину" корреспонденту Накануне.RU, к сегодняшнему дню было собрано рекордное количество средств - около 400 тыс. руб., люди принесли к могиле 13 тыс. 500 алых гвоздик "от благодарных потомков".

Большие сборы организаторы связывают не только с юбилеем (на этот счет ведется дискуссия - некоторые считают, что сегодня 140 лет со дня рождения Сталина, другие придерживаются версии, что 139 лет), но и с политической ситуацией в современной России.

"Есть определенная корреляция, я это замечал, - рассказал Накануне.RU один из организаторов акции Игорь Сергеев, - если лояльность населения к власти высокая, то интерес к нашему мероприятию средний или небольшой. Конечно, есть костяк людей, которые участвуют из года в год, но когда недовольство народа превышает средние показатели, внимание к Сталину и акции возрастает. В этом году мы бьем рекорды именно потому, что антисоциальная политика государства заставляет людей вспоминать о временах Сталина, когда была создана социальная система, был порядок, велась антикоррупционная работа".

Каждый год, помимо денег, люди со всей России и из других бывших республик СССР присылают организаторам слова благодарности. "Иногда нам, чаще всего Сталину", - говорят активисты.

Согласно открытому отчету о принятых средствах на сайте "Сталинизатор", люди посылают совершенно разные суммы - от 41 руб. до 25 тыс. руб., вместе с переводом отправляют и поздравления: "Для товарища Сталина", "На цветы", "Спасибо вам и товарищу Сталину". Звучит и традиционный клич времен Великой Отечественной войны: "Наше дело правое!". Было и такое сообщение из одного слова: "Долг". Вот еще некоторые из них:

Спасибо генералиссимусу Сталину и народу за победу над фашистской чумой!

С днем рождения, Отец!

С благодарностью Великому Сталину.

Светлая память!

2 гвоздики Вождю.

"Сегодня народу было больше, чем обычно, - рассказал по итогам возложения цветов организатор акции Игорь Сергеев корреспонденту Накануне.RU. - Порядка 100 человек. Был Яков Джугашвили - правнук. В целом все прошло гладко. Сотрудники ФСО были очень внимательны и терпеливы. Во всем шли навстречу. В конце концов, я поблагодарил их, а они... поблагодарили меня и пригласили: "обязательно приходите в следующий раз" - без иронии".

КПРФ также отметила день рождения Сталина возложением цветов к мемориалу, но не в 10, а в 11 утра. На сайте партии сегодня появилась речь руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова, озаглавленная известной цитатой Шарля де Голля, что "Сталин растворился в будущем", в этой статье Зюганов пишет, что в нынешней "сгущающейся атмосфере" обязательно должен появиться новый лидер, новая ипостась товарища Сталина.

"И статистика, социологические опросы, совершенно определенно показывают, что в обществе растет понимание, того что России нужен Сталин, нужна Советская власть, нужна дружба народов и уважение к человеку труда", - заканчивает свою речь ко дню рождения Сталина Зюганов.