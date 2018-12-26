Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги отношений с США за 2018 год.

"Похвастаться особо нечем", - заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Единственный успех, по его словам, восстановление диалога, направленного на борьбу с терроризмом, и сохранение контактов некоторых отраслевых ведомств — министерств финансов и энергетики. В МИД отметили, что сотрудничество сохранилось по некоторым проектам, в частности МКС.

Как отметил дипломат, между Москвой и Вашингтоном нет структурированного диалога, а огромное количество двусторонних проблем никак не решается. Для их разрешения необходима воля американской стороны, отметил Рябков.

Новый этап "антироссийской истерии" замминистра связал с инцидентом в Керченском проливе, сообщает РБК.

Тем временем, ВМС Украины готовят новую провокацию в Керченском проливе. Провокация планируется в ближайшее время, а осуществить ее помогут западные кураторы Киева. Будет предпринят прорыв кораблей ВМФ Украины. В отличие от предыдущей провокации будут использованы более крупные и тяжеловооруженные боевые корабли с использованием артиллерии. Провокация должна закончиться существенным количеством человеческих жертв.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря заявил, что во время предыдущей провокации украинская власть рассчитывала, что кто-то из украинских моряков погибнет.