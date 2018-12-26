В России подвели итоги отношений с США в уходящем году
Российское внешнеполитическое ведомство подвело итоги отношений с США за 2018 год.
"Похвастаться особо нечем", - заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Единственный успех, по его словам, восстановление диалога, направленного на борьбу с терроризмом, и сохранение контактов некоторых отраслевых ведомств — министерств финансов и энергетики. В МИД отметили, что сотрудничество сохранилось по некоторым проектам, в частности МКС.
Автор:
Денис Линов
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В России подвели итоги отношений с США в уходящем году