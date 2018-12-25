25 Декабря 2018
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Наука и техника В России

Дед Мороз примерил экзоскелет. В нем он собирается разносить подарки

Дед Мороз из Великого Устюга протестировал экзоскелет, который ему подарила госкорпорация "Ростех", чтобы облегчить доставку подарков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, Дед Мороз приехал на Останкинскую телебашню, чтобы записать видеопоздравление с Новым годом на высоте 337 метров.

Надев экзоскелет, он поднялся в нем на смотровую площадку, а также попробовал поднять в нем тяжести.

По словам самого Деда Мороза, экзоскелет значительно упростит задачу доставки детям "десятков тонн подарков".

Дед Мороз в экзоскелете(2018)|Фото: rostec.ru

Ранее сообщалось, что оборонная промышленность примерно через пять лет сможет поставлять военным экзоскелеты, которые в разы увеличат физические возможности бойца. В боевых условиях разработка сможет нести до 200–300 кг снаряжения. Солдат с ним сможет совершать невероятные прыжки, перемещать и бросать тяжелые предметы.

Экзоскелеты также могут использоваться и в гражданской медицине, в первую очередь для реабилитации людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата или центральной нервной системы.

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Дед Мороз примерил экзоскелет. В нем он собирается разносить подарки

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Теги: дед мороз, экзоскелет



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