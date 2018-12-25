25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Невозвратные билеты на поезда будут на 20% дешевле

Невозвратные железнодорожные билеты, продажа которых начнется с 2019 года, будут дешевле возвратных.

Как сообщает Минтранс РФ, перевозчик - "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) - с 1 января получит возможность продавать билеты по существенно сниженной цене.

При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств, на покупку невозвратных билетов, вернуть удастся.

Это внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травмирование пассажира в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2019 г. в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования… Соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дёшевый невозвратный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.

Тем временем, из-за налоговых изменений цены на проезд по железной дороге в 2019 году заметно возрастут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Невозвратные билеты на поезда будут на 20% дешевле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поезда, билеты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.05.2018 18:55 Мск РЖД начнет продавать невозвратные билеты в 2019 году
Ранее 03.04.2018 15:18 Мск Госдума приняла закон о невозвратных билетах в поезда

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2892

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети