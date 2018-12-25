Невозвратные билеты на поезда будут на 20% дешевле

Невозвратные железнодорожные билеты, продажа которых начнется с 2019 года, будут дешевле возвратных.

Как сообщает Минтранс РФ, перевозчик - "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) - с 1 января получит возможность продавать билеты по существенно сниженной цене.

При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств, на покупку невозвратных билетов, вернуть удастся.

Это внезапная болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи (супруга), родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного); смерть члена семьи; травмирование пассажира в результате несчастного случая; отмена отправления поезда; задержка отправления поезда, а также непредоставление пассажиру места, указанного в билете, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2019 г. в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования… Соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дёшевый невозвратный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.

Тем временем, из-за налоговых изменений цены на проезд по железной дороге в 2019 году заметно возрастут.